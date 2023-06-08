Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:25, 8 июня 2023Силовые структуры

Бывшего главного инженера «Россетей» заключили под стражу за мошенничество

В Махачкале суд арестовал экс-главного инженера «Россетей» по делу о мошенничестве

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Кировский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения директору филиала компании «Россети» Андрею Майорову, проходящему по уголовному делу о мошенничестве. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Дагестан.

Подсудимый арестован по ходатайству следствия до 29 июля. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Он пока находится в статусе подозреваемого, уточняет ТАСС.

В этом же деле фигурирует экс-директор компании «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, которого заключили под стражу с санкции Кировского суда в мае.

В ноябре 2018 года Майорова назначили первым заместителем гендиректора — главным инженером «Россетей». В мае 2020 года он был избран в правление компании. В декабре 2022 года топ-менеджер перешел на должность гендиректора филиала «МЭС Центр».

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    В США признали уничтожение «Ланцетом» новейшей немецкой системы на Украине
    Лукашенко прокомментировал подрыв Каховской ГЭС
    Специалисты предупредили о рисках популярного китайского средства для похудения
    Роналду остался вне символической сборной чемпионата Саудовской Аравии
    В России стали производить меньше водки и коньяка
    Индия отказалась приглашать Зеленского на G20 в сентябре
    Выросло число пострадавших после разрушения Каховской ГЭС
    В Подмосковье разборки автомобилиста с битой и таксиста попали на видео
    Китай пообещал прилагать усилия по решению гуманитарных проблем на Украине
    Рогов заявил о колоссальных потерях ВСУ в Запорожской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.