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13:28, 10 июня 2023Силовые структуры

Мошенники обокрали пенсионерку в Москве почти на миллион рублей

Мошенники украли 800 тысяч рублей у 85-летней пенсионерки в Москве

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Мошенники украли 800 тысяч рублей у 85-летней пенсионерки в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Злоумышленники позвонили женщине и представились сотрудниками правоохранительных органов. Грабители заявили, что неизвестный мужчина предпринял попытку похитить денежные средства пенсионерки, а потому ей необходимо снять находящиеся на банковском счету деньги и перевести их на «безопасный счет».

Мошенники сообщили, что домой к женщине приедет сотрудник и поможет ей добраться до банка и снять средства, а также рассказали ей, как стоит вести себя с курьером и при снятии денег. 51-летняя грабительница, представившаяся сотрудником банка, встретилась с пенсионеркой и на такси отправилась с ней снимать средства.

В банке пенсионерка сняла полмиллиона рублей и вручила злоумышленнице. На следующий день мошенники вновь убедили жертву снять деньги и получили еще 300 тысяч.

Сообщается, что одна из злоумышленниц, которая сопровождала пенсионерку до банка, задержана. Ей предъявлено обвинение в совершении мошенничества и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее у российской пенсионерки украли миллион рублей под видом снятия порчи со змеями.

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    Анастасия Астахова
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