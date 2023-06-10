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19:46, 10 июня 2023Россия

Гладков сообщил о двух обстрелах приграничного села

Гладков заявил, что ВСУ дважды за день обстреляли село Новостроевка-Вторая

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день обстреляли село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Дважды за сегодняшний день под обстрел ВСУ попадает село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших нет», — пояснил губернатор.

В результате атаки со стороны Украины оказались повреждены забор и кровля частного жилого домовладения, а также линия электропередачи. На место прибыли сотрудники аварийных и оперативных служб.

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    Никита Абрамов
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