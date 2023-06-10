СБУ предъявила обвинения главе Минтранса Крыма и мэру Северодонецка

СБУ обвинила главу Минтранса и мэра Северодонецка в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в сотрудничестве с Россией и государственной измене восьми россиянам, среди которых есть глава Минтранса Крыма и мэр Северодонецка. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

Имена заочно обвиняемых в СБУ указывать не стали. На данный момент пост министра транспорта Крыма занимает Николай Лукашенко, а градоначальником Северодонецка является Николай Моргунов.

Среди других обвиняемых фигурируют три жителя Херсонской области, занимавших должности в избиркоме и участвующих в организации референдума о вхождении области в состав России.

Ранее СБУ сообщила о задержании агента Комитета государственной безопасности Белоруссии, шпионящего за северной границей страны. По их данным, гражданин Белоруссии имел вид на жительство на Украине и проживал в Ровенской области.