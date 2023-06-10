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13:07, 10 июня 2023Мир

Стало известно состояние Папы Римского после операции

Госсекретарь Ватикана сообщил, что Папа Римский после операции чувствует себя хорошо

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Римский Франциск, которому провели операцию на брюшной полости, чувствует себя хорошо. О его состоянии рассказал государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, пишет РИА Новости.

По его словам, операция прошла успешно, и Папа Римский уже выразил желание вернуться к работе. «Это хороший знак», — подчеркнул Паролин. В беседе с журналистами он добавил, что сроки выписки понтифика из больницы будут зависеть от врачей.

О том, что Папа Римский перенес операцию на брюшной полости, стало известно 7 июня. Хирурги работали около трех часов. Понтифику провели лапаротомию и пластику брюшной стенки в рамках лечения от сужения кишечника.

В декабре 2022 года Папа Римский заявлял, что намерен отречься от престола в случае тяжелой болезни.

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    Константин Лысяков
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