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11:49, 18 декабря 2022Мир

Папа Римский назвал условие своего отречения

ABC: Папа Римский Франциск заявил, что отречется от престола в случае тяжелой болезни

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Римский Франциск отречется от престола в случае тяжелой болезни, документ об отречении уже есть в распоряжении папской администрации. Об этом понтифик заявил в интервью испанской газете ABC.

«Я уже подписал свое отречение. Я подписал его и сказал [государственному секретарю Тарчизио Бертоне] — в случае препятствий по медицинским причинам или еще чего-то, вот мое отречение», — заявил 86-летний понтифик об условиях, при которых он готов покинуть папский престол. Он также добавил, что настроен позитивно и пока не планирует уходить в отставку.

Ранее Франциск назвал конфликт на Украине «мировой войной», которая не завершится в ближайшее время. Он отметил, что в противостояние вовлечено «уже несколько рук», «есть много интересов». По словам понтифика, президент Украины Владимир Зеленский уже в третий раз направляет к нему одного из своих религиозных советников. «Я на связи, принимаю, помогаю», — отметил Папа Римский.

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Виктория Кондратьева
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