Оборонный концерн Rheinmetall признал потери поставленной Киеву немецкой техники

Глава концерна Rheinmetall Паппергер признал потери немецких систем вооружений на Украине

На Украине не говорят о потерях поставленных из ФРГ систем вооружений, однако они существуют. Этот факт признал глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в беседе с RND.

«О них [потерях немецкой техники] не говорят», — заявил Паппергер, отвечая на вопрос журналиста о том, почему так мало слышно о потерях направленного Киеву из Германии вооружения.

При этом глава концерна признал, что часть техники действительно была уничтожена, добавив, что «в жизни всегда есть потери».