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11:44, 10 июня 2023Мир

Оборонный концерн Rheinmetall признал потери поставленной Киеву немецкой техники

Глава концерна Rheinmetall Паппергер признал потери немецких систем вооружений на Украине

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

На Украине не говорят о потерях поставленных из ФРГ систем вооружений, однако они существуют. Этот факт признал глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в беседе с RND.

«О них [потерях немецкой техники] не говорят», — заявил Паппергер, отвечая на вопрос журналиста о том, почему так мало слышно о потерях направленного Киеву из Германии вооружения.

При этом глава концерна признал, что часть техники действительно была уничтожена, добавив, что «в жизни всегда есть потери».

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    Варвара Кошечкина
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