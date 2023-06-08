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19:16, 8 июня 2023Россия

ВСУ при попытке ночного контрнаступления потеряли три танка Leopard

ВСУ потеряли три танка Leopard при попытке наступления на запорожском направлении

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке ночного наступления на запорожском направлении потеряли свыше 30 танков, в том числе три танка Leopard. Об этом сообщил командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.

«Наступлению противника предшествовала мощная огневая подготовка, противник наноси удары авиацией, ракетными войсками, огнем артиллерии по позициям наших войск», — рассказал он. По его словам, ВСУ начали наступление в два часа ночи, но были вскрыты.

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    Варвара Кошечкина
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