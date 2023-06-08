ВСУ при попытке ночного контрнаступления потеряли три танка Leopard

ВСУ потеряли три танка Leopard при попытке наступления на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке ночного наступления на запорожском направлении потеряли свыше 30 танков, в том числе три танка Leopard. Об этом сообщил командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.

«Наступлению противника предшествовала мощная огневая подготовка, противник наноси удары авиацией, ракетными войсками, огнем артиллерии по позициям наших войск», — рассказал он. По его словам, ВСУ начали наступление в два часа ночи, но были вскрыты.