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11:41, 10 июня 2023Ценности

Самый дорогой рубин в мире ушел с молотка за миллионы долларов

Самый дорогой рубин в мире в 55 карат продали на аукционе за 34,8 миллиона долларов

Фото: Kozak_photo / Shutterstock / Fotodom

Самый дорогой рубин в мире весом в 55 карат продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN.

Рубин под названием Estrela de Fura ушел с молотка за рекордные 34,8 миллиона долларов, что сделало его самым дорогим драгоценным камнем, проданным на этом аукционе. Рубин был обнаружен около года назад в одной из шахт Мозамбика канадской фирмой Fura Gems, его охарактеризовали как «чрезвычайно редкий» и «самый ценный и важный» камень.

Отмечается, что Estrela de Fura стал самым крупным рубином ювелирного качества из когда-либо обнаруженных. Драгоценный камень ушел с молотка через 90 секунд после начала торгов. Первоначальная стоимость рубина составляла 30 миллионов долларов.

Ранее стала известна цена кольца с бриллиантом, которое купила для себя российская певица и телеведущая Ольга Бузова. Ювелирное изделие с драгоценным камнем в десять карат оценили в 3,5 миллиона рублей.

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    Анастасия Астахова
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