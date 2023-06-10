19-летняя дочь Чарли Шина рассказала о работе в секс-индустрии

19-летняя дочь американского актера Чарли Шина Сэми рассказала о работе в секс-индустрии

19-летняя дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэми рассказала о своей работе в секс-индустрии. Об этом сообщает Page Six.

По данным идания, девушка записала видео, в котором показала поклонникам, как красится перед работой, а также поделилась подробностями своей деятельности на онлайн-платформе для взрослых OnlyFans.

«Вы часто спрашиваете, действительно ли я работаю в секс-индустрии, если отказываюсь позировать топлес. Поверьте, я — секс-работница, и у меня есть свои секреты. Я по-прежнему показываю почти все», — рассказала дочь Шина.

Она добавила, что вынуждена брить все свое тело каждый раз, когда приступает к работе и публикует свои откровенные фотографии на онлайн-платформе.

В июне прошлого года дочь актеров завела аккаунт на платформе OnlyFans, чтобы зарабатывать деньги на интимных снимках.

Чарли Шин обвинил в случившемся бывшую жену Денис Ричардс, упрекая ее в том, что она не проследила за дочерью. «Ей сейчас 18 лет, и она живет со своей матерью. Это произошло не под крышей моего дома. Не одобряю ее решение, но поскольку я не мог этого предотвратить, я призвал ее сохранять креативность и не жертвовать своим достоинством», — делился артист.

Ранее Сэми Шин снялась в откровенном образе во время отдыха на Гавайях.