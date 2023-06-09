18-летняя дочь Чарли Шина снялась в бикини

18-летняя дочь Чарли Шина Сэми Шин снялась в бикини во время отдыха на Гавайях

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэми Шин снялась в откровенном образе во время отдыха на Гавайях. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках модель OnlyFans занималась снорклингом (подводное плавание на небольшой глубине в ластах и маске с дыхательной трубкой — прим. «Ленты.ру») в Гонолулу. Девушка позировала в воде в бикини с цветным принтом, состоявшим из топа с треугольными чашками и трусов с завышенной талией. При этом она распустила волосы, которые прижимало оборудование для ныряния.

Подписчики оценили внешний вид Шин в комментариях, сделав ей комплименты. «Такая красивая», «Прелестная», «Прекрасна, как всегда», «Великолепная», — восхитились юзеры.

Ранее дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени также поделилась откровенным снимком. 19-летняя манекенщица разместила в сторис фото, на котором она позирует перед камерой, лежа на полотенце среди камней. Для съемки девушка выбрала бикини коричневого цвета, оформленное завязками.