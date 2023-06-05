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09:50, 5 июня 2023Ценности

19-летняя дочь Хайди Клум поделилась откровенным снимком в бикини

Дочь модели Хайди Клум Лени разместила откровенный снимок в бикини и кружевном белье

Фото: @leniklum

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени поделилась откровенном снимком. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя манекенщица разместила в сторис фото, на котором она позирует перед камерой, лежа на полотенце среди камней. Для съемки девушка выбрала бикини коричневого цвета, оформленное завязками. Поверх купальника был надет комплект кружевного нижнего белья в белых тонах, состоящий из трусов-шорт и майки.

Знаменитость надела черные солнцезащитные очки и распустила волосы.

В марте Лени Клум снялась в откровенных образах для американского журнала о моде и культуре Flaunt. Манекенщица сменила несколько нарядов, среди которых комбинация укороченного черного топа с воротом и колготок в сетку. При этом было видно, что девушка отказалась от нижнего белья.

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    Мария Винар
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