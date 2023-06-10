Володин заявил о воюющих против России странах Евросоюза

Спикер Госдумы Володин заявил, что страны Евросоюза воюют против России

Страны Евросоюза воюют против России, поставляя военную технику Украине. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, оказавшаяся у Киева западная техника и оружие используются для терактов на территории России. «Но при этом лидеры европейских государств делают вид, что не имеют к этому никакого отношения, будто [Владимир] Зеленский и его подручные используют вооружение без их ведома», — написал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что вместо осуждения ударов Киева по мирному населению в Евросоюзе предпочитают обсуждать санкции против России.

Ранее врио главы Херсонской области заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по пунктам временного размещения на Арабатской Стрелке, предположительно, ракетами британского производства Storm Shadow. По его словам, интенсивные удары по населенному пункту Железный Порт продолжаются с ночи, разрушен отель «Позитив».