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06:56, 10 июня 2023Бывший СССР

В результате удара ВСУ по пунктам временного размещения погибла женщина

Сальдо: ВСУ ударили по ПВР на Арбатской стрелке ракетами Storm Shadow, погибла женщина
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пунктам временного размещения на Арбатской стрелке, предположительно, ракетами британского производства Storm Shadow, в результате обстрела погибла женщина. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Точечные удары наносятся английскими ракетами, поставленными киевскому режиму для "мира" по гражданской инфраструктуре», — указал чиновник, отметив, что обстрел произошел около пяти часов утра.

По словам Сальдо, интенсивные удары со стороны ВСУ по населенному пункту Железный порт продолжаются с ночи, разрушен отель «Позитив».

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области. Врио губернатора региона Владимир Сальдо подтвердил эту информацию. По его словам, ВСУ обстреляли пионерский лагерь тремя ракетами.

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    Марина Совина
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