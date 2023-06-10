В результате удара ВСУ по пунктам временного размещения погибла женщина
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пунктам временного размещения на Арбатской стрелке, предположительно, ракетами британского производства Storm Shadow, в результате обстрела погибла женщина. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Точечные удары наносятся английскими ракетами, поставленными киевскому режиму для "мира" по гражданской инфраструктуре», — указал чиновник, отметив, что обстрел произошел около пяти часов утра.
По словам Сальдо, интенсивные удары со стороны ВСУ по населенному пункту Железный порт продолжаются с ночи, разрушен отель «Позитив».
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области. Врио губернатора региона Владимир Сальдо подтвердил эту информацию. По его словам, ВСУ обстреляли пионерский лагерь тремя ракетами.