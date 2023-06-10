В результате удара ВСУ по пунктам временного размещения погибла женщина

Сальдо: ВСУ ударили по ПВР на Арбатской стрелке ракетами Storm Shadow, погибла женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пунктам временного размещения на Арбатской стрелке, предположительно, ракетами британского производства Storm Shadow, в результате обстрела погибла женщина. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Точечные удары наносятся английскими ракетами, поставленными киевскому режиму для "мира" по гражданской инфраструктуре», — указал чиновник, отметив, что обстрел произошел около пяти часов утра.

По словам Сальдо, интенсивные удары со стороны ВСУ по населенному пункту Железный порт продолжаются с ночи, разрушен отель «Позитив».

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области. Врио губернатора региона Владимир Сальдо подтвердил эту информацию. По его словам, ВСУ обстреляли пионерский лагерь тремя ракетами.