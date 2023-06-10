Концерт группы «Звери» на ПМЭФ отменили

«Фонтанка»: концерт группы «Звери» в рамках ПМЭФ отменили

Концерт группы «Звери» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отменили. Об этом сообщает «Фонтанка».

30 мая один из организаторов ПМЭФ, фонд «Росконгресс», анонсировал выступление на концерте музыкального коллектива. «Раскроем карты: хедлайнером на Дворцовой станут рокеры-романтики — группа "Звери"»,— сообщал фонд в своем Telegram-канале.

ПМЭФ-2023 пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Мероприятие по случаю открытия форума состоится 16 июня на Дворцовой площади.

Ранее в сети появилось видео с утроившим дебош в баре 8-Bit солистом группы «Звери». На кадрах видно, как Роман Билык вступает в словесный конфликт с посетителями бара, кидает стулья, а также вызывает одного оппонента на улицу для дальнейших разбирательств. В конце ролика несколько мужчин уводят музыканта из заведения.