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16:20, 23 мая 2023Культура

Названа причина агрессии устроившего дебош в баре солиста группы «Звери»

Mash: устроивший дебош в баре Рома Зверь вышел из себя из-за назойливости фанатов

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Солист музыкальной группы «Звери» Роман Билык, более известный под псевдонимом Рома Зверь, устроивший дебош в самарском баре, вышел из себя из-за назойливости поклонников. Такую причину Telegram-каналу Mash назвал представитель коллектива.

По данным канала, один из фанатов попросил музыканта сделать с ним совместную фотографию. Исполнитель сначала вежливо отказывал, однако на «сотой» просьбе вспылил и начал проявлять агрессию.

Ранее в сети появилось видео с утроившим дебош в баре 8-Bit солистом группы «Звери». На кадрах видно, как исполнитель вступает в словесный конфликт с посетителями бара, кидает стулья, а также вызывает одного оппонента на улицу для дальнейших разбирательств. В конце ролика несколько мужчин уводят музыканта из заведения.

Сообщается, что драки не произошло, полицию никто не вызывал. Сейчас с Билыком все в порядке, он готовится к концерту, который должен состояться в Самаре во вторник, 23 мая.

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Анастасия Астахова
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