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16:07, 23 мая 2023Культура

Появилось видео с устроившим дебош в самарском баре солистом группы «Звери»

Появилось видео с утроившим дебош в самарском баре солистом группы «Звери» Романом Билыком

В сети появилось видео с утроившим дебош в самарском баре солистом группы «Звери» Романом Билыком, более известным под псевдонимом Рома Зверь. Ролик был опубликован в Telegram-канале «112».

На кадрах видно, как исполнитель вступает в словесный конфликт с посетителями бара, кидает стулья, а также вызывает одного оппонента на улицу для дальнейших разбирательств. В конце ролика несколько мужчин уводят музыканта из заведения.

Ранее сообщалось, что Билык отдыхал в питейном заведении под названием 8-Bit на Молодогвардейской улице. Очевидцы поведали, что артист оказался там уже будучи пьяным и в определенный момент у него произошел словесный конфликт с одним из посетителей. Исполнитель вел себя агрессивно и предложил своему оппоненту «разобраться один на один» на улице. В результате драки не произошло.

Отмечается, что во вторник, 23 мая, в Самаре должен состояться концерт группы «Звери».

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Анастасия Астахова
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