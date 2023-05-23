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15:15, 23 мая 2023Культура

Солист группы «Звери» устроил дебош в самарском баре

Baza: солист группы «Звери» Роман Билык устроил дебош в самарском баре

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Солист российской группы «Звери» Роман Билык, более известный как Рома Зверь, устроил дебош в самарском баре. Об этом сообщает издание Baza.

Музыкант отдыхал в питейном заведении под названием 8-Bit на Молодогвардейской улице. Очевидцы говорят, что Билык оказался там уже будучи пьяным и в определенный момент у него произошел словесный конфликт с одним из посетителей. Исполнитель вел себя агрессивно и предложил своему оппоненту «разобраться один на один» на улице.

В результате драки не произошло — приятели певца увели его из бара. Отмечается, что во вторник, 23 мая, в Самаре должен состоятся концерт группы «Звери».

Ранее стало известно, что Джейд Джаггер, дочь вокалиста The Rolling Stones Мика Джаггера, задержали после нападения на сотрудника полиции. 51-летняя наследница музыканта вместе с другом спровоцировала конфликт с работниками ресторана на испанском острове Ибица.

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Сергей Равин
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