Солист группы «Звери» устроил дебош в самарском баре

Baza: солист группы «Звери» Роман Билык устроил дебош в самарском баре

Солист российской группы «Звери» Роман Билык, более известный как Рома Зверь, устроил дебош в самарском баре. Об этом сообщает издание Baza.

Музыкант отдыхал в питейном заведении под названием 8-Bit на Молодогвардейской улице. Очевидцы говорят, что Билык оказался там уже будучи пьяным и в определенный момент у него произошел словесный конфликт с одним из посетителей. Исполнитель вел себя агрессивно и предложил своему оппоненту «разобраться один на один» на улице.

В результате драки не произошло — приятели певца увели его из бара. Отмечается, что во вторник, 23 мая, в Самаре должен состоятся концерт группы «Звери».

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