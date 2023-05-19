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19:53, 19 мая 2023Культура

Пьяную дочь Мика Джаггера задержали на Ибице за нападение на полицейского

Пьяную 51-летнюю дочь Мика Джаггера задержали на Ибице за нападение на сотрудника полиции

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Джейд Джаггер, дочь вокалиста британской рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера, задержали после нападения на полицейского. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что 51-летняя наследница музыканта в настоящий момент находится на испанском острове Ибица. Там женщина 17 мая вместе с другом спровоцировала конфликт с работниками ресторана. Вскоре на место происшествия вызвали полицию.

По словам очевидцев, Джаггер и ее приятель были пьяны или находились под воздействием наркотиков. После прибытия правоохранителей пара напала на них. Полицейским пришлось применить силу, чтобы задержать правонарушителей.

Отмечается, что дочь фронтмена The Rolling Stones оскорбляла стражей правопорядка, после чего набросилась на женщину-полицейского, царапая и нанося ей удары руками. Источник в полиции отказался предоставить подробности. Комментариев от дочери Мика Джаггера также не последовало.

Ранее стало известно, что бывшей супруге Элвиса Пресли Присцилле отказали в просьбе быть похороненной рядом с певцом. Данное решение связано с тем, что культовый артист захоронен рядом с матерью и отцом на кладбище Грейсленд.

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Сергей Равин
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