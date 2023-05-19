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12:28, 19 мая 2023Культура

Бывшей супруге Элвиса Пресли отказали в просьбе быть похороненной рядом с певцом

Бывшей супруге Элвиса Пресли Присцилле отказали в просьбе быть похороненной рядом с певцом

Фото: Charley Gallay / Getty Images

Бывшей супруге Элвиса Пресли Присцилле отказали в просьбе быть похороненной рядом с певцом. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, отказ был связан с тем, что знаменитый артист захоронен между матерью и отцом на кладбище Грейсленд. В случае если бы просьба Присциллы Пресли была бы принята, могилу одного из родителей Пресли пришлось бы перенести.

Позже экс-супруга исполнителя отказалась от своей просьбы о захоронении рядом с Элвисом Пресли.

В январе этого на 55-м году жизни скончалась единственная дочь Элвиса Пресли американская певица Лиза Мари Пресли.

Ранее стало известно, что простоявший 40 лет в пустыне Нью-Мексико самолет американского певца и актера Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 20 миллионов рублей.

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Анастасия Астахова
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