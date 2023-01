Умерла единственная дочь Элвиса Пресли

На 55-м году жизни скончалась единственная дочь Элвиса Пресли

На 55-м году жизни скончалась единственная дочь Элвиса Пресли, американская певица Лиза Мари Пресли. Об этом сообщает People.

Исполнительница умерла в четверг, 12 января. Незадолго до смерти у Пресли произошла «полная остановка сердца», из-за чего приехавшие в дом артистки медики ввели ее в состояние искусственной комы.

«С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мария покинула нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала. Мы просим о конфиденциальности, поскольку пытаемся справиться с этой глубокой потерей. Спасибо за любовь и молитвы. На данный момент дальнейших комментариев не будет», — сообщила мать певицы Присцилла Пресли.

Лиза Мари Пресли родилась 1 февраля 1968 года. За свою музыкальную карьеру артистка выпустила три альбома: To Whom It May Concern в 2003 году, Now What в 2005-м и Storm & Grace в 2012-м. Помимо этого, она руководила благотворительным фондом своего отца Элвиса Пресли.

Незадолго до смерти певица посетила премию «Золотой Глобус», где награду за главную мужскую роль получил актер Остин Батлер, сыгравший в картине «Элвис» знаменитого отца Лизы Мари.

