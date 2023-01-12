Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:28, 12 января 2023Культура

Умер один из самых влиятельных гитаристов Джефф Бек

На 79-м году жизни скончался один из самых влиятельных гитаристов Джефф Бек

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

На 79-м году жизни скончался один из самых влиятельных гитаристов Джефф Бек. Об этом сообщает The Guardian.

Причиной смерти артиста стал бактериальный менингит. «Его семья просит уединения, пока они переживают эту огромную потерю», — сообщил представитель музыканта.

Первой музыкальной группой Джеффа Бека стала Screaming Lord Sutch, после чего в 1965 году основатель Led Zeppelin Джимми Пейдж пригласил его в музыкальный коллектив Yardbirds заменить гитариста Эрика Клэптона. В группе Бек пробыл 20 месяцев. При нем Yardbirds выпустила одноименную пластинку, а также сингл №3 Shapes of Things.

В 1968 году Бек выпустил сольный альбом Truth в жанре блюз и хард-рок, а также основал группу The Jeff Beck Group. Тогда же музыкант попал в автокатастрофу, а в 1971-м и в 1972-м, восстановившись, выпустил с группой еще два альбома — Rough and Ready и Jeff Beck Group.

В 1975 году артист выпустил пластинку Blow By Blow в жанре джаз-рок. Альбом занял четвертую строчку в американском хит-параде и получил платиновый статус.

Ранее стало известно, что на 99-м году жизни скончалась американская актриса Кэрол Кук.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Комментарии отключены
Последние новости
Кремль высказался о повышении призывного возраста в России
Европа избежала опасности сокращения производства
Британский генерал оценил объемы поставок танков Украине
Психиатр назвал простой способ сделать любые отношения счастливыми и крепкими
Россиянин поехал в Таиланд и умер в номере отеля при загадочных обстоятельствах
В Кремле объяснили назначение нового командующего группировкой войск в зоне СВО
Резкое падение экспорта нефти из США объяснили
Звезда «Дома-2» высказалась о продаже дома в Москве
Оценено будущее российского автомобильного рынка
Жительница Подмосковья завещала внучке квартиру вместе с сыном-алкоголиком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.