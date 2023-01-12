Умер один из самых влиятельных гитаристов Джефф Бек

На 79-м году жизни скончался один из самых влиятельных гитаристов Джефф Бек

На 79-м году жизни скончался один из самых влиятельных гитаристов Джефф Бек. Об этом сообщает The Guardian.

Причиной смерти артиста стал бактериальный менингит. «Его семья просит уединения, пока они переживают эту огромную потерю», — сообщил представитель музыканта.

Первой музыкальной группой Джеффа Бека стала Screaming Lord Sutch, после чего в 1965 году основатель Led Zeppelin Джимми Пейдж пригласил его в музыкальный коллектив Yardbirds заменить гитариста Эрика Клэптона. В группе Бек пробыл 20 месяцев. При нем Yardbirds выпустила одноименную пластинку, а также сингл №3 Shapes of Things.

В 1968 году Бек выпустил сольный альбом Truth в жанре блюз и хард-рок, а также основал группу The Jeff Beck Group. Тогда же музыкант попал в автокатастрофу, а в 1971-м и в 1972-м, восстановившись, выпустил с группой еще два альбома — Rough and Ready и Jeff Beck Group.

В 1975 году артист выпустил пластинку Blow By Blow в жанре джаз-рок. Альбом занял четвертую строчку в американском хит-параде и получил платиновый статус.

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