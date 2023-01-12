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12:44, 12 января 2023Культура

Умерла актриса из «Анатомии страсти» Кэрол Кук

На 99-м году жизни скончалась актриса из «Анатомии страсти» Кэрол Кук

Фото: Giulio Marcocchi / Getty Images

На 99-м году жизни скончалась американская актриса Кэрол Кук. Об этом сообщает People.

Артистка умерла 11 января. Супруг актрисы, 94-летний актер Том Трауп, сообщил, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. 14 января Кук должна была отметить свое 99-летие.

Актриса снималась в таких проектах, как «Анатомия страсти», «Она написала убийство», «Шестнадцать свечей», «Рыцарь дорог», «Частный детектив Магнум», «Шоу Люси», а также участвовала в многочисленных выступлениях на Бродвее.

Ранее стало известно о смерти другой американской актрисы Дороти Тристан. Причиной смерти стали осложнения, вызванные продолжительной болезнью Альцгеймера.

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Варвара Кошечкина
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