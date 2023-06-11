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03:21, 11 июня 2023Россия

В России предложили переименовать праздник 12 июня

«Коммунисты России» предложили переименовать День России 12 июня в День великой России

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Партия «Коммунисты России» предложила переименовать День России, который празднуется 12 июня, в День великой России. Об этом РИА Новости сообщил председатель партии Сергей Малинкович.

Политик объяснил это тем, что праздник в последние полтора года «приобрел новое значение и новое звучание» и «стал более понятен россиянам». Также Малинкович предложил сделать день начала специальной военной операции (СВО) официальным праздником.

Ранее в Роструде напомнили россиянам о четырехдневной рабочей неделе. Празднование Дня России 12 июня в этом году выпадает на понедельник, в связи с чем трехдневные выходные продлятся с 10 по 12 дня. Рабочая неделя будет длиться со вторника, 13 июня, по пятницу, 16 июня.

День России — государственный праздник, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России (День независимости).

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    Марина Совина
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