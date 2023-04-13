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11:47, 13 апреля 2023Россия

В России предложили сделать выходным следующий за Пасхой день

В Госдуме и Совфеде предложили сделать выходным следующий за Пасхой понедельник

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается сделать следующий за Пасхой понедельник выходным днем. Документ опубликован в думской электронной базе.

Инициаторами идеи выступили депутаты Госдумы от ЛДПР, в том числе и председатель партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, и сенаторы Совфеда Иван Абрамов, Елена Афанасьева и Вадим Деньгин.

«Законопроектом предлагается закрепить в статье 112 ТК России обязанность правительства Российской Федерации при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, ежегодно приходящимся на воскресный день», — говорится в пояснительной записке к документу.

Там уточняется, что такая мера станет свидетельством признания особой роли, которую играет православие в истории России, а также продемонстрирует дань уважения историческим традициям православного сообщества страны.

Ранее стало известно, что в России захотели продлить майские праздники за счет новогодних каникул. Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме разработали законопроект, согласно которому россияне будут больше отдыхать в мае и меньше в январе, во время новогодних праздников.

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Никита Абрамов
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