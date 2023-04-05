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13:49, 5 апреля 2023Россия

В России захотели продлить майские праздники за счет новогодних каникул

Вице-спикер ГД Даванков: депутаты внесли проект закона о длинных выходных с 1 по 9 мая

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В России захотели продлить майские праздники за счет новогодних каникул. Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме разработали законопроект, согласно которому россияне будут больше отдыхать в мае и меньше в январе, во время новогодних праздников. Документ внесен на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.

В случае принятия документа новые длинные выходные будут длиться с 1 по 9 мая

Как следует из опубликованных на портале Думы документов, увеличение майских праздников может произойти за счет сокращения январских. Если раньше россияне отдыхали с 1 по 8 января, то по предложению парламентариев зимние праздники будут длиться лишь с 1 по 3 января плюс выходной день в православное Рождество — 7 января.

Из пояснительной записки к проекту закона следует, что депутаты исходят из того, что весенние длинные выходные дают больше возможностей по сравнению с зимними.

В период январских праздников многие граждане не могут провести время на природе из-за холодной погоды и найти другие способы досуга. (...) При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников

из пояснительной записки к проекту закона

В партии отметили, что длинные весенние праздники поспособствуют развитию туризма, а также укреплению семьи.

Длинные выходные в мае могут ждать россиян уже в этом году

В комментарии ТАСС вице-спикер Госдумы Владислав Даванков — первый замглавы фракции «Новых людей» — отметил, что если депутаты быстро рассмотрят инициативу и поддержат ее, то продленные майские праздники могут появиться в производственном календаре этого, 2023 года. В таком случае они составят даже не 8 дней, а 11 — за счет последних субботы и воскресенья апреля.

«Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов — с 29 апреля по 9 мая», — сообщил он.

Часть депутатов встретили законопроект со скепсисом

В беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что не видит ничего оригинального в инициативе «Новых людей». Более того, он усомнился в том, что законопроект будет принят нижней палатой парламента.

«Такие идеи озвучиваются не в первый раз, дискуссия идет постоянно. Но нормы как были закреплены в Трудовом кодексе, так и остаются: сейчас там баланс интересов работников, работодателей и правительства», — высказался об инициативе парламентарий.

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Также Нилов отметил, что для рассмотрения подобных инициатив необходим созыв трехсторонней комиссии с привлечением экспертов Минтруда.

Инициативы о сокращении зимних праздников предлагались и ранее. Так, 3 января депутат Максим Иванов призывал распределить выходные равномерно. Идею о сокращении длинных январских выходных поддерживают не менее трети опрошенных россиян.

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Марк Леонов
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