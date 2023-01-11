Треть россиян оказалась не против сокращения новогодних каникул

«Rambler&Co»: порядка трети опрошенных россиян не против уменьшения новогодних выходных

По данным исследования компании Rambler&Co, порядка трети опрошенных россиян оказались не против сокращения новогодних выходных. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что 64 процента респондентов хорошо относятся к длинным январским выходным, в то время как 36 процентов не стали бы возражать в случае уменьшения нерабочих празднчиных дней. Так, 46 процентов из тех, кому праздники кажутся чересчур долгими, рассказали, что не могут найти себе занятие при таком большом количестве свободного времени. Еще 22 процента поделились, что не любят зимнюю погоду, а 15 процентов сообщили, что начинают скучать по работе.

Россияне, которые рады возможности отдохнуть подольше, рассказали, как они проводят каникулы. «Поклонники каникул любят их за возможность расслабиться и отвлечься (46 процентов), провести время с семьей (32 процента), возвращение к отложенным делам (15 процентов), зимние развлечения (7 процентов)», — уточняется в исследовании.

Кроме того, отмечается, что две трети респондентов не покидали место жительства во время январских выходных, а 23 процента совершили поездку в родной город внутри страны. Еще шесть процентов отправились за границу, а пять процентов опрошенных рассказали, что путешествовали по России.

Ранее депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Максим Иванов призвал сократить новогодние праздники. Он подчеркнул, что выходные должны быть распределены равномерно.