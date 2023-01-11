Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:11, 11 января 2023Россия

Треть россиян оказалась не против сокращения новогодних каникул

«Rambler&Co»: порядка трети опрошенных россиян не против уменьшения новогодних выходных

Фото: Ian Schneider / Unsplash

По данным исследования компании Rambler&Co, порядка трети опрошенных россиян оказались не против сокращения новогодних выходных. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что 64 процента респондентов хорошо относятся к длинным январским выходным, в то время как 36 процентов не стали бы возражать в случае уменьшения нерабочих празднчиных дней. Так, 46 процентов из тех, кому праздники кажутся чересчур долгими, рассказали, что не могут найти себе занятие при таком большом количестве свободного времени. Еще 22 процента поделились, что не любят зимнюю погоду, а 15 процентов сообщили, что начинают скучать по работе.

Россияне, которые рады возможности отдохнуть подольше, рассказали, как они проводят каникулы. «Поклонники каникул любят их за возможность расслабиться и отвлечься (46 процентов), провести время с семьей (32 процента), возвращение к отложенным делам (15 процентов), зимние развлечения (7 процентов)», — уточняется в исследовании.

Кроме того, отмечается, что две трети респондентов не покидали место жительства во время январских выходных, а 23 процента совершили поездку в родной город внутри страны. Еще шесть процентов отправились за границу, а пять процентов опрошенных рассказали, что путешествовали по России.

Ранее депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Максим Иванов призвал сократить новогодние праздники. Он подчеркнул, что выходные должны быть распределены равномерно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
ЧВК «Вагнер» взяла под контроль всю территорию Соледара
На Украине Чебурашку сочли «оккупантом»
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
Экс-президент Бразилии покинул клинику в США вопреки рекомендациям врачей
Губернатор Кузбасса лишил Галкина наград
Ополченец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену
Девушка оригинально отомстила передумавшей звать ее на свадьбу лучшей подруге
Треть россиян оказалась не против сокращения новогодних каникул
Политолог оценил шансы губернатора Флориды стать президентом США
Россиян предупредили о подорожании туров в Египет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.