Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:38, 11 июня 2023Россия

Путин оценил комнату для дзюдо в Сочи словами «фух — и противник улетел»

Президент России Путин оценил комнату для дзюдо в Сочи словами «фух — и противник улетел»

Фото: Гавриил Григоров / Globallookpress.com

Президенту России Владимиру Путину в ходе поездки в Сочи показали специальную комнату для дзюдоистов, в которой будут имитироваться различные климатические условия. Кадры показали в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Комнату показал глава компании «Газпром» Алексей Миллер. Он сказал, что скорость ветра в ней может достигать 40 метров в секунду. «Будет помогать при амплитудных бросках: фух — и противник улетел», — такими словами Путин ответил на комментарии Миллера.

Кроме того, 9 июня политик посетил академию единоборств в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что она создавалась по поручению самого Путина.

В мае этого года российский дзюдоист Арман Адамян стал чемпионом мира в весовой категории до 100 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны показало ликвидацию атаковавших корабль «Приазовье» катеров-дронов
    На Украине опубликовали ролик о контрнаступлении с молчащим Будановым
    Жители московской многоэтажки пожаловались на нашествие змей
    Кардиолог объяснил проблемы с сердцем госпитализированного Стаса Пьехи
    Случай гибели от «Мистера Сидра» зафиксировали еще в одном регионе России
    В Херсонской области разрешили использовать украинский язык в делопроизводстве
    Путин оценил комнату для дзюдо в Сочи словами «фух — и противник улетел»
    Москвич устроил опасный дрифт на столичном шоссе и попал на видео
    На Украине сообщили о взрыве в Харькове
    В России ответили на обвинения Украины в подрыве Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.