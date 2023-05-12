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19:40, 12 мая 2023Спорт

Российский дзюдоист стал чемпионом мира

Российский дзюдоист Арман Адамян стал чемпионом мира в весовой категории до 100 кг
Арман Адамян

Арман Адамян. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский дзюдоист Арман Адамян стал чемпионом мира в весовой категории до 100 килограммов. Результаты доступны на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

Соревнования проходили в катарской Дохе. В решающем поединке 26-летний спортсмен оказался сильнее двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалека. Бронзовые награды завоевали азербайджанец Зелим Коцоев и израильтянин Петер Пальчик.

О возвращении российских дзюдоистов на турниры стало известно 29 апреля. В IJF заявили, что выступают против дискриминации в спорте. После проверки биографических данных и социальных сетей восьмерых представителей сборной России отказались допускать до чемпионата мира.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Дохе с 7 по 14 мая. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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