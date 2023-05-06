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23:48, 6 мая 2023Спорт

Международная федерация дзюдо объяснила допуск россиян на турниры

В IJF заявили, что недопуск российских дзюдоистов к отбору на ОИ был бы несправедливым

Фото: Joshua Jamias / Unsplash

Генеральный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Влад Маринеску объяснил допуск россиян на турниры. Его слова приводит Inside the Games.

«Не будем забывать, что мы приближаемся к Олимпийским играм. Началась квалификация», — напомнил он. Функционер подчеркнул, что организация выступает против дискриминации в спорте, и добавил, что недопуск россиян к отборочному чемпионату мира был бы несправедливым.

О грядущем возвращении российских дзюдоистов на турниры стало известно 29 апреля. После проверки биографических данных и социальных сетей восьмерых представителей сборной России отказались допускать до чемпионата мира.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар). Россияне выступят на нем в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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