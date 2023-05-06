Международная федерация дзюдо объяснила допуск россиян на турниры

В IJF заявили, что недопуск российских дзюдоистов к отбору на ОИ был бы несправедливым

Генеральный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Влад Маринеску объяснил допуск россиян на турниры. Его слова приводит Inside the Games.

«Не будем забывать, что мы приближаемся к Олимпийским играм. Началась квалификация», — напомнил он. Функционер подчеркнул, что организация выступает против дискриминации в спорте, и добавил, что недопуск россиян к отборочному чемпионату мира был бы несправедливым.

О грядущем возвращении российских дзюдоистов на турниры стало известно 29 апреля. После проверки биографических данных и социальных сетей восьмерых представителей сборной России отказались допускать до чемпионата мира.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар). Россияне выступят на нем в нейтральном статусе.