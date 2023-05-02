Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
УНИКС
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Барселона
Сегодня
20:30 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|33-й тур
Удинезе
4 мая
21:45 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|33-й тур
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|33-й тур
14:44, 2 мая 2023Спорт

Российских дзюдоистов отказались допускать на ЧМ из-за поддержки СВО

Восьмерых российских дзюдоистов отказались допускать на ЧМ-2023 из-за поддержки СВО

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Международная федерация дзюдо (IJF) отказалась допускать восьмерых представителей сборной России к чемпионату мира по дзюдо 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что решение было принято после проверки их биографических данных для выявления информации, предполагающей поддержку СВО. IJF провела исследование мест работы дзюдоистов и их профилей в социальных сетях.

«К участию в чемпионате мира допущены только спортсмены, работающие в Центре спортивной подготовки сборных команд России, и спортсмены, в отношении которых не было выявлено информации, предполагающей поддержку ситуации на Украине», — говорится в заявлении.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар). IJF приняла решение допустить до участия в турнире россиян и белорусов.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Модельер Валентин Юдашкин умер в 59 лет. Он долгие годы пытался победить рак
Рэпер ST назвал причины своей способности давать по несколько концертов в день
В США заявили о влиянии успешного контрнаступления на поставки помощи Украине
В Кремле заявили о планах Путина обсудить лесные пожары с правительством
Раскрыты планы Путина на 2 мая
Россия призвала ускорить расследование теракта на «Северных потоках»
Российских дзюдоистов отказались допускать на ЧМ из-за поддержки СВО
В Кремле заявили о намерении Украины продолжить организацию терактов
В Кремле рассказали о конечной цели спецоперации
Появилось видео ликвидации бойцов ВСУ на Днепре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.