Стали известны последствия ареста российского Ан-124 «Руслан» в Канаде

«Взгляд»: названы последствия ареста Канадой российского самолета Ан-124 «Руслан»

Депутат Госдумы Андрей Климов в своем Telegram-канале высказался о том, какими будут последствия ареста Канадой российского Ан-124 «Руслан».

Сенатор выразил уверенность, что основным бенефициаром встречи в Киеве был канадский премьер Джастин Трюдо — и под эту встречу принималось решение об аресте самолета. По его мнению, подобный «политический туризм дает зримый PR-эффект среди дурачков», которые полагают, что во время поездок в Киев они совершают нечто героическое «во имя свободы и демократии».

«Да, мистер Трюдо все-таки заплатил Зеленскому за участие в киевском политцирке — пообещал "конфискованный" российский транспортник, нагло украденный у нас большегрузный самолет», – подчеркнул сенатор.

Как считают эксперты, слова которых приводит «Взгляд», для ряда международных коммерческих авиаперевозчиков решение об аресте и передаче Украине борта станет своего рода сигналом — если политика государства не нравится принимающей стороне, их имущество могут изъять. Также прецедент может стать примером для стран НАТО, которые смогут поступать так же.

По мнению исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, решение о передаче ранее арестованного самолета Украине может стать важным прецедентом. «Теперь мы можем столкнуться с конфискацией активов, не предполагающей ни их возврата владельцу, ни компенсации их стоимости», – отметил эксперт.

11 июня правительство Канады распорядилось арестовать удерживаемый российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» для его конфискации и дальнейшей передаче Украине. Самолет, принадлежащий компании «Волга-Днепр», застрял в международном аэропорту Пирсон в Канаде 27 февраля прошлого года. Отмечалось, что воздушное судно прибыло в страну с целью доставки партии экспресс-тестов на COVID-19.