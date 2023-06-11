Власти Канады распорядились арестовать российский Ан-124 для передачи Украине

МИД Канады заявил о распоряжении арестовать российский самолет Ан-124 для его конфискации

Правительство Канады распорядилось арестовать удерживаемый российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» для его конфискации и дальнейшей передаче Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канадский МИД.

Согласно пресс-релизу, после ареста самолета власти Канады будут распоряжаться им «в соответствии с федеральным законодательством». Если он будет конфискован, то Оттава проработает с Киевом возможности «его перераспределения в целях компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления Украины».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время своего необъявленного визита в Киев заявил, что страна конфискует российский самолет Ан-124, чтобы передать его Украине.

Самолет Ан-124 «Руслан», принадлежащий компании «Волга-Днепр», застрял в международном аэропорту Пирсон в Канаде 27 февраля прошлого года. Отмечалось, что воздушное судно прибыло в страну с целью доставки партии экспресс-тестов на COVID-19.

В это же время Канада ввела запрет на использование своего воздушного пространства для всех самолетов, зарегистрированных в России. Экипаж транспортного средства вернулся в Россию. С тех пор самолету регулярно выписывали штрафы в размере более тысячи канадских долларов (около 50 тысяч рублей) за каждый день стоянки.

В апреле 2023-го премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада конфискует и передаст Киеву самолет Ан-124.

