Канада конфисковала российский Ан-124 для его передачи Украине

Премьер Канады Трюдо заявил о конфискации российского Ан-124 и передаче его Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о том, что страна конфискует российский самолет Ан-124, чтобы передать его Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

С таким заявлением политический деятель выступил во время своего необъявленного визита в Киев.

Самолет Ан-124 «Руслан», принадлежащий компании «Волга-Днепр», застрял в международном аэропорту Пирсон в Канаде 27 февраля прошлого года. Отмечалось, что воздушное судно прибыло в страну с целью доставки партии экспресс-тестов на COVID-19.

В это же время Канада ввела запрет на использование своего воздушного пространства для всех самолетов, зарегистрированных в России. Экипаж транспортного средства вернулся в Россию. С тех пор самолету регулярно выписывали штрафы в размере более тысячи канадских долларов (около 50 тысяч рублей) за каждый день стоянки.

В апреле 2023-го премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада конфискует и передаст Киеву самолет Ан-124.