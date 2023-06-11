В Бразилии призвали встать на защиту Ассанжа

Президент Бразилии Лула да Силва призвал всех встать на защиту Ассанжа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал встать на защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ему грозит экстрадиция в США, пишет РИА Новости.

«Я с обеспокоенностью смотрю на неизбежную экстрадицию журналиста Джулиана Ассанжа. Ассанж провел важную работу по обличению незаконных действий одного государства против другого», — отметил политик.

Лула да Силва отметил важность того, чтобы встать на защиту Ассанжа. По мнению президента Бразилии, заключение основателя WikiLeaks «идет вразрез с защитой демократии».

Дело против Джулиана Ассанжа возбудили после того, как на сайте WikiLeaks опубликовали документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне.

8 июня появилась информация, что Джулиан Ассанж попытался заблокировать свою экстрадицию в США через апелляцию в Высоком суде Лондона. Жена основателя WikiLeaks выразила надежду, что ее муж все же не будет экстрадирован в Штаты.