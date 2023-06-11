Бойцы ВСУ добили и сожгли раненого сослуживца при отступлении

Военкор Руденко: военные ВСУ добили и сожгли раненого сослуживца при отступлении

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении после боя на Запорожском направлении добили тяжелораненого сослуживца, после чего сожгли его тело, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

На кадрах, которые опубликовал военкор, видно, как группа бойцов подходит к лежащему раненому сослуживцу и производит по нему несколько выстрелов. Затем один из украинских военных берет в руки канистру с бензином и поджигает тело добитого солдата, после чего оставшиеся в живых бойцы уходят на свои позиции.

«Что это было — непонятно. Может, это была их договоренность перед боем, что если кого-то тяжело ранят, убить и тело сжечь», — написал Руденко

Также он предположил, что солдаты могли добить и сжечь тело иностранного наемника ВСУ, чтобы оно не досталось российским военным.

Ранее украинский командир рассказал, что в рядах ВСУ стали обсуждать, что солдатам будет трудно пробить «невероятные» линии обороны Российской армии.