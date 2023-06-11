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05:24, 11 июня 2023Бывший СССР

Российские артиллеристы уничтожили украинскую ДРГ на купянском направлении

Артиллерия группировки «Запад» уничтожила украинскую ДРГ на купянском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские артиллеристы уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и сорвали попытку переброски резерва украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

Сообщается, что артиллерией в ходе боевых действий вскрыта и уничтожена ДРГ из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ольшана, а также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска пресекли деятельность четырех ДРГ ВСУ В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Синьковка и Тимковка Харьковской области. Помимо того, за сутки на купянском направлении были уничтожены один бронетранспортер, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США.

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    Марина Совина
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