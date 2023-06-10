Минобороны отчиталось о пресечении деятельности четырех ДРГ на купянском направлении

Российские войска пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп», — пояснили в министерстве.

Помимо того, за сутки на данном направлении было уничтожено один бронетранспортер, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США.

5 июня Минобороны заявляло о пресечении действия пяти украинских ДРГ на купянском направлении. Тогда официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что диверсанты работали в ЛНР и Харьковской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).