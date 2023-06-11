В Крыму приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожных путей

Аксенов: в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения путей

В Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожных путей. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Приостановлено движение поездов. Ориентировочное время устранения проблем — от трех до четырех часов», — объяснил глава региона.

Аксенов добавил, что в результате случившегося никто не пострадал, для пассажиров организуют трансфер автобусами. На месте происшествия работают специалисты профильных служб.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестный в камуфляжном костюме повредил железнодорожные пути на Курском направлении. Подозрительного мужчину заметил машинист поезда.