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08:29, 11 июня 2023Культура

Дженнифер Лоуренс заявила о готовности вернуться в «Голодные игры»

Актриса Дженнифер Лоуренс заявила о желании сняться в новой части «Голодных игр»
Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс . Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская актриса Дженнифер Лоуренс заявила о желании сняться в новой части «Голодных игр». Об этом сообщает Variety.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном продолжении франшизы, актриса призналась, что будет рада вернуться в проект. Лоуренс подчеркнула, что ей было бы интересно снова поработать в образе главной героини серии Китнисс Эвердин.

«Господи, если они однажды решат выпустить продолжение, я буду в числе первых желающих поучаствовать в нем. 100 процентов я буду рада возвращению Китнисс в мою жизнь», — сказала она.

В апреле компания Lionsgate опубликовала полноценный трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Сюжет «Баллады о змеях и певчих птицах» расскажет о событиях, произошедших за 64 года до начала первых «Голодных игр». Приквел франшизы расскажет историю главного антагониста киносаги — молодого Кориолана Сноу.

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    Марина Совина
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