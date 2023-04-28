Вышел официальный трейлер приквела фильма «Голодные игры»

Опубликован официальный трейлер приквела фильма «Голодные игры» от киностудии Lionsgate

Компания Lionsgate опубликовала полноценный трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Видеоролик вышел на официальном YouTube-канале киностудии.

Сюжет «Баллады о змеях и певчих птицах» расскажет о событиях, произошедших за 64 года до начала первых «Голодных игр». Приквел франшизы расскажет историю главного антагониста киносаги — молодого Кориолана Сноу.

Главные роли исполнили такие актеры, как Том Блит и Рэйчел Зеглер. Питер Динклэйдж сыграл Каски Хайботтома, декана Академии, создателя «Голодных игр». Артистка Виола Дэвис перевоплотилась в главного распорядителя игр Волумнию Галл. В картине также появится звезда «Эйфории» Хантер Шафер.

В основу сюжета фильма лег одноименный роман Сьюзен Коллинз, написавшей оригинальную трилогию. Режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс, снявший три из четырех эпизодов франшизы о «Голодных играх». Премьера «Баллады о змеях и певчих птицах» запланирована на 17 ноября 2023 года.