Украинские войска нанесли удар по Херсонской области после отъезда Мантурова

РИА: ВСУ нанесли удар по Херсонской области через несколько минут после отъезда Мантурова

В Минпромторге подтвердили, что вице-премьер РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров находился в Херсонской область на месте, по которому через несколько минут после его отъезда был нанесен ракетный удар. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что 10 июня Мантуров ездил в Херсонскую область, где обсуждал с местными властями помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием.

На вопрос, действительно ли российский вице-премьер находился на месте, по которому был нанесен удар британскими ракетами Storm Shadow, представитель Минпромторга ответил утвердительно.

Ранее был подсчитан примерный ущерб, нанесенный Херсонской области катастрофой из-за разрушения Каховской ГЭС — 11,5 миллиарда рублей. По словам главы правительства области Андрея Алексеенко, в эту сумму входит ущерб всей инфраструктуре региона, и эта цифра может быть не окончательной.