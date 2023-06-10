В Херсонской области оценили ущерб от катастрофы из-за разрушения Каховской ГЭС

Ущерб Херсонской области из-за наводнения может составить 11,5 миллиарда рублей

Предварительный ущерб, нанесенный Херсонской области катастрофой из-за разрушения Каховской ГЭС, составляет 11,5 миллиарда рублей. Такую оценку последствиям наводнения дал глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram.

По его словам, в эту сумму входит ущерб всей инфраструктуре области. «И эта цифра может быть далеко не окончательной», — подчеркнул Алексеенко.

Он также сообщил, что сейчас комиссии по оценке ущерба обследуют дома, чтобы в скорейшее время начать выплаты компенсаций владельцам пострадавшего имущества.

Глава правительства Херсонской области также сообщил, что к концу дня уровень воды в Алешках и Голой Пристани упадет еще на метр. Ожидается, что это ускорит спасательную операцию в затопленных районах, так как появится возможность задействовать грузовики на большем количестве участков.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что по предварительным расчетам специалистов, Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС ближе к 16 июня. Он добавил, что в ликвидации последствий затопления участвуют 795 человек и 344 единицы техники. Работы проводятся под постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины, подчеркнул Сальдо.

Масштабное наводнение в Херсонской области началось из-за частичного разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела ВСУ в ночь на 6 июня. Многочисленные удары противника повредили опору плотины, после чего произошел неконтролируемый сброс из Каховского водохранилища. Это привело к поднятию уровня воды в Днепре и затоплению десятков населенных пунктов. В зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек.