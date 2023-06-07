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09:57, 7 июня 2023Россия

Десятки тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за разрушения Каховской ГЭС

Херсонский губернатор Сальдо заявил, что ЧС на Каховской ГЭС затронула до 40 тысяч человек
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Десятки тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за разрушения плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

По его словам, предварительно, ЧС затронула от 22 до 40 тысяч человек.

Ранее стало известно, что после прорыва плотины семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки. Как пишут РИА Новости, глава городской администрации Владимир Леонтьев допустил, что эти люди были эвакуированы.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего началось затопление территорий. В результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища в Днепре сильно поднялся уровень воды.

Из-за разрушения ГЭС оказались затоплены не менее 15 населенных пунктов Херсонской области. На территории региона ввели режим ЧС.

В Кремле назвали удар по ГЭС преднамеренной диверсией Киева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на этот шаг Украину толкнули неудачи в ходе контрнаступления.

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    Зураб Дарахвелидзе
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