В Херсонской области после прорыва ГЭС ввели режим ЧС

В Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС ввели режим чрезвычайной ситуации

В Херсонской области в результате прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) ввели режим ЧС. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Ранее режим ЧС ввели в Новой Каховке. Он начал действовать с полудня 6 июня, соответствующий указ подписал глава города Владимир Леонтьев.

В Херсонской области не менее 15 населенных пунктов оказались затоплены в результате разрушения ГЭС, подорванной Вооруженными силами Украины (ВСУ) 6 июня. Без вести в Новой Каховке пропали как минимум семь человек.

Полностью затопленными оказались три населенных пункта в Новокаховском городском округе. Под угрозой после ЧП оказалось водоснабжение Крыма и прилегающих районов Херсонской области. Москва и Киев обвинили друг друга в намеренном разрушении плотины.