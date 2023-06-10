Стало известно о сроках возвращения Днепра в привычное русло

Херсонский глава Сальдо: 16 июня Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС

По предварительным расчетам специалистов, Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) ближе к 16 июня. Такие сроки назвал временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram.

Он отметил, что в оценки последствий произошедшего участвуют специалисты ПАО «РусГидро». По их данным, привычный ход река должна взять в ближайшие дни.

Сальдо добавил, что «для ликвидации последствий затопления привлечены 795 человек и 344 единицы техники». При этом херсонский глава заявил, что прооведению работ мешают постоянные обстрелы со стороны Украины. Тем временем МЧС из разных регионов России, а также военным помогают добровольцы «Народного фронта». «С нами вся Россия!» — заключил Сальдо.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В итоге из-за многочисленных обстрелов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией со стороны Киева. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в МУС.