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19:10, 11 июня 2023Экономика

Россия сохранила звание одного из важнейших торговых партнеров Австрии

Посол Любинский: Россия осталась одним из важнейших торговых партнеров Австрии

Фото: Bernd Dittrich / Unsplash

Россия осталась одним из важнейших торговых партнеров Австрии, несмотря на санкции. Об этом заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский в интервью порталу Еxxpress.

По словам Любинского, санкции затормозили сотрудничество Москвы и Вены, однако это не помешало России сохранить за собой звание одного из важнейших партнеров европейской страны.

«Торгово-экономическое сотрудничество, пусть и замедлившееся под давлением политически мотивированных санкций, сохраняется и остается значимым. Согласно статистике, Россия все еще остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии и занимает шестое место по объему оборота», — отметил он.

В июне стало известно, что Россия по итогам I квартала 2023 года осталась в десятке крупнейших торговых партнеров Евросоюза (ЕС), несмотря на большое количество санкций. При этом из-за снижения товарообмена между ЕС и Россией по итогам января-марта страна опустилась с пятого на девятое место «среди крупнейших контрагентов Евросоюза».

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    Полина Кислицына
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