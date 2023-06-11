Россия сохранила звание одного из важнейших торговых партнеров Австрии

Посол Любинский: Россия осталась одним из важнейших торговых партнеров Австрии

Россия осталась одним из важнейших торговых партнеров Австрии, несмотря на санкции. Об этом заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский в интервью порталу Еxxpress.

По словам Любинского, санкции затормозили сотрудничество Москвы и Вены, однако это не помешало России сохранить за собой звание одного из важнейших партнеров европейской страны.

«Торгово-экономическое сотрудничество, пусть и замедлившееся под давлением политически мотивированных санкций, сохраняется и остается значимым. Согласно статистике, Россия все еще остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии и занимает шестое место по объему оборота», — отметил он.

В июне стало известно, что Россия по итогам I квартала 2023 года осталась в десятке крупнейших торговых партнеров Евросоюза (ЕС), несмотря на большое количество санкций. При этом из-за снижения товарообмена между ЕС и Россией по итогам января-марта страна опустилась с пятого на девятое место «среди крупнейших контрагентов Евросоюза».