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10:16, 11 июня 2023Культура

Стас Пьеха попал в реанимацию в Москве

Shot: певец Стас Пьеха госпитализирован в кардиореанимацию в Москве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Певец Стас Пьеха попал в реанимацию в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, в ночь на воскресенье 42-летний артист почувствовал себя плохо. В частности, он жаловался на боли в сердце.

В итоге его было решено госпитализировать в кардиореанимацию Боткинской больницы.

В марте Стас Пьеха уже попадал в больницу — тогда это было связано с коронавирусной инфекцией. До этого, в 2022 году, артист заявлял, что у него начались проблемы с суставами после того, как он переболел коронавирусом.

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    Варвара Кошечкина
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