Shot: певец Стас Пьеха госпитализирован в кардиореанимацию в Москве

Певец Стас Пьеха попал в реанимацию в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, в ночь на воскресенье 42-летний артист почувствовал себя плохо. В частности, он жаловался на боли в сердце.

В итоге его было решено госпитализировать в кардиореанимацию Боткинской больницы.

В марте Стас Пьеха уже попадал в больницу — тогда это было связано с коронавирусной инфекцией. До этого, в 2022 году, артист заявлял, что у него начались проблемы с суставами после того, как он переболел коронавирусом.