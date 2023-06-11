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23:02, 11 июня 2023Мир

Российский посол заявил о деградации нейтрального статуса Австрии

Посол Любинский: нейтральный статус Австрии продолжает деградировать на глазах

Фото: РИА Новости

Нейтральный статус, который долгое время обеспечивал Австрии признание в качестве площадки для диалога, совсем скоро может исчезнуть. Такое мнение выразил посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress.

По словам Любинского, на протяжении длительного времени по праву обеспечивал Вена по праву считалась «островом здравомыслия», однако сейчас этот ее статут «на глазах продолжает деградировать».

Дипломат привел в пример «Европейский фонд мира», участником которого является и Австрия. По его словам, организация превратила Евросоюз (ЕС) в механизм поставок оружия и боеприпасов в регионы военных конфликтов. «Можете представить себе что-то более абсурдное? При этом никто не спрашивает население, на что тратятся их налоговые отчисления», — подчеркнул посол.

Также, по его словам, все чаще появляются сообщения о транспортировке вооружений для Киева через территорию Австрии.

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    Екатерина Подвигина
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