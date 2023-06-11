Посол в Вене заявил о поражении Запада в игре в санкции против России

Посол России в Вене Любинский заявил о поражении Запада в игре в санкции против Москвы

Западные страны потерпели поражение в игре в санкции против России и в стратегическом, и в экономическом плане. Об этом российский посол в Вене Дмитрий Любинский заявил в интервью австрийскому изданию Еxxpress.

«Россия всегда подчеркивала, что нелегитимные санкции Запада никогда не достигнут цели разрушить российскую экономику. Все ограничительные меры – меч обоюдоострый. Они негативно отражаются на всех сторонах. Но ясно одно – в этой игре "коллективный Запад" проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане», — убежден Любинский.

Дипломат отметил, что его позиция подкреплена оценками независимых экспертов и институтов, в частности МВФ. По словам Любинского, отчеты учреждения демонстрируют, что накладываемые на Москву жесткие ограничения сильнее вредят Евросоюзу (ЕС), чем самой России, а в будущем экономику страны ждет значительный рост — вдвое больший, чем во всем ЕС.

«В США уже шутят, что, мол, вот наконец и появились результаты антироссийских санкций», — сыронизировал он.

Посол добавил, что из-за санкционной политики в отношении России в проигрыше оказываются и европейские бизнесмены, теряющие таким образом позиции на российском рынке — на их место приходят отечественные организации либо заинтересованные партнеры из других стран. Впоследствии «отвоевать» эти ниши практически невозможно, считает дипломат.

Любинский в интервью изданию также сообщил, что Россия осталась одним из важнейших торговых партнеров Австрии, несмотря на санкции, хотя те и затормозили сотрудничество двух этих стран.